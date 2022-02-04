Приштина, Сербия, 4 февраля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Объединенном профсоюзе работников образования, науки и технологий Косово 3 февраля выступили с критикой решения министерства образования, науки и технологий о выплате заработных плат 32 чиновникам-сербам, которые работают в министерстве по национальной квоте. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Цитата из х/ф «Детские автомобильные гонки». Реж. Генри Лерман. 1914. США Бездельник-бродяга

В профсоюзе заявили, что эти 32 чиновника «ни дня не провели на рабочем месте». В профсоюзе подчеркнули, что критика связана с не с национализмом и не с тем, что упомянутые чиновники сербы, а с тем, что они являются безответственными индивидами.

С другой стороны, в профсоюзе обратили внимание, что в 2020 году 53 работника образования, которые выходили на рабочее место каждый день и поддерживали школы в рабочем состоянии, не получали свои заработные платы в течение нескольких месяцев.