Канберра, , 12:54 — REGNUM Медицинские работники раскритиковали поведение премьер-министра Австралии Скотта Моррисона после его визита утром 4 февраля в парикмахерскую, который, по их словам, является не чем иным, как возможностью самопиара на фоне пандемии коронавируса, о чем сообщил телеканал Nine News.

Скотт Моррисон Commonwealth of Australia

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

Союз служб здравоохранения (HSU) назвал поступок Моррисона «оскорбительным» на фоне того, что «сектор ухода за престарелыми» умоляет власти о помощи, поскольку вспышки коронавируса наносят ущерб многим учреждениям по уходу за пожилыми.

«Фотосессия в парикмахерской действительно оскорбительна для тех работников по уходу за престарелыми, которые сейчас сталкиваются с трудностями», — сказала секретарь HSU Лорен Хатчинс в эфире телеканала.

Отмечается, что Моррисон решил зайти в одну из местных парикмахерских Виктории в рамках своего предвыборного турне по австралийским штатам.

Читайте развитие сюжета: В Австралии сообщили о кризисе в домах престарелых из-за «Омикрона»