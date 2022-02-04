Канберра, , 12:52 — REGNUM Молодых жителей Австралии настоятельно призывают взять годичный отпуск, чтобы пожить и поработать в сельской местности. В этой связи Национальная федерация фермеров уже запустила целевую программу, чтобы найти выпускников школ, ищущих работу. Об этом 4 февраля сообщил телеканал Nine News.

Сельское хозяйство

Генеральный директор Национальной федерации фермеров Тони Махар в свою очередь отметил, что выпускники школ могут найти работу на различных фермах по всей Австралии, чтобы помощь сельхозпроизводителям решить проблему с нехваткой рабочей силы.

Федеральное правительство Австралии также решило поучаствовать в создании новых рабочих мест в первичном секторе. Власти начали спонсировать целевую программу AgCAREERSTART, предлагая премиальную заработную плату тем, кто устроится на ферму не менее чем на 12 месяцев.

Отмечается, что AgCAREERSTART предусматривает работу не только в сельской местности, но и в городах.