4 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Красноярцы уже устали от «чёрного неба» в городе. Впрочем, обсуждая проблему в соцсетях, они подчёркивают, что катастрофическая экологическая ситуация сложилась не только в столице, но и в других городах края.

Татьяна Иващенко, , 13:00 — REGNUM Больше недели Красноярск прожил под «чёрным небом». Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в столице Красноярского края был введён ещё 27 января и несколько раз продлевался.

Экология Цитата из м/ф «Это Совсем не про то». Реж. Александр Федулов. 1984. СССР

НМУ первой степени опасности объявили в конце января и в других городах края — Назарове и Минусинске. Согласно терминологии синоптиков, речь идёт о сохранении метеорологических условий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Жители же просто жалуются на густой смог, дымку, иногда — на химическое зловоние в воздухе.

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Сложившуюся ситуацию красноярцы активно обсуждают в соцсетях.

«В Красноярске экологическая катастрофа!!! Самая настоящая!» — комментирует подписчик паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте» Виталий В.

«Мы видим, чем дышим, достаточно только точку повыше найти и на город посмотреть», — отметила Ирина Д.

«Находясь на улице, чувствую, как сажа на лицо оседает», — утверждает Олег Б.

Красноярск (сс) E.doroganich

«В городе очень завышена запылённость, машину помыл, и через час она уже в пыли», — подчеркнул Эдуард Ц.

«Тополя все повырубали, и ещё что-то удивляются», — нашёл источник проблемы Диня Е.

«Всю жизнь прожил в Красноярске. Уехал уже как год на Кавказ — все болячки прошли сами собой. Как будто лет на 10 помолодел. Но всё равно хочется обратно. Безумно красивый и родной город. Но как вспомню этот ужас, что дышать нечем…» — рассказал Azret С.

«Я живу в соседнем городе. И всегда, когда приезжаю в Красноярск, меня не покидает ощущение грязи на коже, в воздухе. Как будто в чём-то испачкался. Особенно летом», — отметил Андрей Б.

«Надо начинать в противогазах ходить», — шутит Миша Л.

В противогазе Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сергей Г. считает, что неблагоприятная экологическая обстановка сложилась не только в столице региона: «Да что только Красноярск! А Бородино, Заозерный, Канск, Минусинск и так далее? Тут весь почти Красноярский край!»

Добавим, по последним данным краевого Роспотребнадзора, режим неблагоприятных метеоусловий в Минусинске продлён до 19 часов 7 февраля. В Красноярске режим НМУ будет снят 4 февраля в 19 часов по местному времени.