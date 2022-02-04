4 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что видеохостинг YouTube заблокировал оппозиционные украинские каналы UkrLive и «Перший Незалежный» («Первый Независимый»), против которых ранее официальный Киев ввел санкции.

Мирослава Романенко, , 13:00 — REGNUM Видеохостинг YouTube заблокировал оппозиционные украинские каналы UkrLive и «Перший Незалежный» («Первый Независимый»), против которых ранее официальный Киев ввел санкции. Каналы сменили площадки в видеохостинге и снова стали доступны к просмотру. Об этом 4 февраля сообщает «112 Украина».

Цензура Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Новость обсудили на телеграм-канале украинской журналистки Дианы Панченко («Панченко»).

»Каналы UkrLive и «Первый Независимый» в ютуб заблокированы. Нет слов», — написала Диана Панченко.

«Серьезно же за нас всех взялись, такая зачистка инфополя. Явно что-то готовят, наверное!» — поделился опасениями Олег.

«Во как! Так это уже концлагерь. Скоро газовые камеры пойдут…» — добавила Olga.

«Слушайте, украинцы, по-моему, такого бардака со свободой слова ни при одном президенте у вас не было… Честно, не понимаю, ну кому не нравится, переключите и не смотрите, да ведь. Смысл-то всё закрывать-то», — написал Sergey_Barnaul.

«Да это везде уже. RT DE закрыли в Германии, когда в ответ сегодня прекратили вещание Deutsche Welle в России, там истерика началась, типа мы закрыли пропагандистский RT, а россияне вводят «радикальную цензуру» на демократический канал и нарушают свободу слова», — ответил ему (Sergey_Barnaul) Done John.

«Кого завтра будут награждать за отлично выполненную работу?!» — с сарказмом поинтересовался Vagner.

YouTube (сс) Leon Bublitz

«Придётся смотреть российские каналы», — добавил Вячеслав.

«Одно могу сказать — надо искать альтернативу заполитизированным ресурсам: «Фейсбуку», «Твиттеру», «Гуглу», «Ютубу». История их ничему не учит, значит, надо самим их учить», — отреагировал «Фунтик».

»Смотреть нечего. Выручает [телеканал] «Наш» и, конечно, «Телеграм». Позор для страны. Вспоминаю времена Януковича… Смотри — не хочу», — пишет Ольга.

«Ну что? Давайте все вместе Витю [Януковича] позовём? А то кое-кому плохо жилось в 2013 году, майданили… намайданили! Вот вам и дерьмократия, братцы!» — возмутилась Elena K.

«Они действуют по принципу — есть только наша точка зрения, остальное — неправильное», — отметил Сергей Т.

«Ютуб» удалил каналы «Першого незалежного», Ukrlive, а ещё каналы, связанные с… ДНР, ЛНР. Всё идёт по линии якобы терроризма и его финансирования. А в этом деле ж у нас есть [Виктор] Медведчук, да? И Порошенко ж есть, верно? Хм, почему-то не вижу санкций СНБО [Украины] против По (Петра Порошенко — М .Р.), не вижу блокировки Ютуба «Прямого» и «Пятого» каналов (связанных с Порошенко — М. Р.). Какие-то странные борцы за справедливость», — написал на своем телеграм-канале «Наглый» украинский журналист Максим Назаров.

Пётр Порошенко President.gov.ua

«Потрясающая работа Зеленского! Телеканалы UkrLive и «Первый Независимый», работавшие после закрытия властью в YouTube, полностью удалены вместе с архивами. Там, где им надо и где они боятся правды, пытаясь закрыть рот всем, они добиваются успехов. А прекратить лить кровь на востоке страны — не могут…» — отметил на своей странице в социальной сети Facebook украинский политический эксперт Юрий Дудкин.