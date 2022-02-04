Всеволожск, Ленинградская область, , 12:23 — REGNUM Телефонный мошенник под видом сотрудника ФСБ вынудил семью из Ленинградской области взять кредиты почти на 12 млн рублей и перевести деньги ему на счет, сообщили 4 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Телефонный мошенник

С заявлением в полицию 3 февраля обратилась 55-летняя женина, работающая инженером в Ленинградской области. Она рассказала, что с 27 января по 1 февраля ей и ее мужу звонил неизвестный, который представился сотрудником ФСБ. Под видом обеспечения безопасности их денежных средств, звонивший убедил супругов оформить кредиты, после чего перевести деньги на неустановленный счет.

«Вследствие чего, воспользовавшись доверчивостью граждан, завладел денежными средствами на сумму около 12 миллионов рублей», — подытожили в Главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Полицией приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника.

По данным СМИ, потерпевшие взяли кредиты в пяти банках.