Киев, , 12:17 — REGNUM Если на очередных переговорах в нормандском формате украинская сторона будет продолжать отказываться от прямого диалога с самоопределившейся частью Донбасса, то и этот раунд переговоров закончится ничем, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 4 февраля, комментируя высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

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Как сообщалось ранее, Кулеба заявил, что «Минские соглашения не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых прямой диалог между Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областей, который нам навязывают и который на всех встречах, на всех уровнях очень чётко отметается».

» Что стоит за нежеланием Киева вести переговоры с Донецком и Луганском? Ничего, кроме спеси нынешнего украинского режима. Да, эту спесь активно взбивают американцы, англичане и французы — ну и что? Проблему-то решить на этой основе невозможно!

За Донецком и Луганском, которых поддерживает Россия, текст Минских соглашений 2015 года — документа, получившего одобрение Совета Безопасности ООН. В нём ясно записано, что ключевые шаги по урегулированию конфликта в Донбассе должны осуществляться по согласованию между Киевом, с одной стороны, и Донецком и Луганском, с другой. На этом, на договорной основе, Россия, а также Донецк и Луганск будут стоять.