Посёлок городского типа Кокуй, Забайкальский край, 4 февраля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Забайкальском крае проводят проверку по факту нанесения травм трехлетнему ребёнку в результате нападения собаки. Подробности инцидента, произошедшего 2 февраля в частном домовладении пгт. Кокуй Сретенского района, сегодня, 4 февраля, сообщает прокуратура региона.

shelma25 Алабай

Нападение животного произошло во второй половине дня, когда рядом с находящемся на привязи алабаем упал ребенок. Собака тут же набросилась на него, однако находящиеся рядом родители спасли ребенка и вызвали медицинских работников.

В дальнейшем пострадавший госпитализирован с повреждениями в виде рваных ран волосистой части головы, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

«В связи с повышенным общественным резонансом материалы проверки, зарегистрированные в органах внутренних дел, по требованию прокурора Сретенского района переданы для принятия правового решения в Сретенский межрайонный следственный отдел регионального следственного управления СКР. Кроме того, в рамках проверки прокуратура оценит соблюдение требований законодательства о содержании домашних животных и профилактике детского травматизма», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января, по дороге домой из музыкальной школы в забайкальской Домне пропала семилетняя девочка, но уже спустя полчаса после обращения в правоохранительные органы его тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

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