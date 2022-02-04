Москва, 4 февраля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Правительство России принимает участие в принятии решений по созданию инфраструктуры в Арктике, которая позволит решать масштабные задачи. Об этом 4 февраля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росгидромета Игорем Шумаковым.

Government.ru Михаил Мишустин

Во время встречи обсуждались исследования, которые проводит Росгидромет на Северном и Южном полюсах.

«Эти территории представляют интерес и с точки зрения науки, и с точки зрения климатических изменений на планете. Сегодня ведётся большая работа по созданию инфраструктуры там. И, соответственно, мы неоднократно на правительстве об этом говорим, и участвуем в принятии решений, очень важных вещей, в том числе построения инфраструктуры для работы в Арктике. И сегодня такая инфраструктура может позволить масштабные, большие научно-исследовательские задачи, развивать Северный морской путь, наш основной транспортный коридор, который очень серьёзно на сегодняшний день развивается», — сказал Мишустин.