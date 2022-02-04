Валенсия, Испания, 4 февраля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Испанская вакцина от COVID-19 компании Hipra, которая достигла последней фазы исследований, «станет европейской вакциной, которую все ждали». Об этом заявила министр здравоохранения Каролина Дариас, сообщает агентство EFE.

Ministry of the Presidency. Government of Spain Каролина Дариас

По её словам, это «фантастическая новость — иметь испанскую вакцину, которая очень хорошо работает».

Своё заявление Дариас сделала в ходе поездки в Валенсию.