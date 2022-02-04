Москва, 4 февраля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Российская группа Ic3peak представила новый трек «Червь», в записи которого поучаствовал австралиец Kim Dracula (Сэмюэл Веллингс). Премьера работы состоялась на всех музыкальных платформах 4 февраля.

Скриншот YouTube Ic3peak

Новая композиция выполнена в мрачном стиле, дополненном женским вокалом. Ожидается, что эта песня войдёт в будущий альбом группы, выход которого запланирован на 2022 год.

Ранее группа Ic3peak анонсировала концертный тур по всей России, который состоится весной 2022 года. Также коллектив запланировал выступления в различных странах Европы, включая Эстонию, Германию, Бельгию, Францию, Чехию и другие государства.