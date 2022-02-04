Краснодар, 4 февраля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Краснодарском крае госпитализированы 546 пациентов с коронавирусом, данные за сутки 4 февраля опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 3 февраля, сообщалось о госпитализации 593 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным регионального оперативного штаба, в регионе за сутки зарегистрировали 2912 случаев COVID-19, в том числе у 399 детей. Накануне, 3 февраля, сообщалось о 2 879 новых заразившихся. Основная доля новых случаев заражения приходится на Краснодар — там подтвердили 1 181 заражение, в Новороссийске выявлено 385 случаев, в Белореченском районе 130 новых заразившихся.

С начала пандемии в крае заражение коронавирусом подтверждено у 151 176 человек. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 2660. Выздоровели из общего числа 108 114 человек. Спасти не удалось 10 099 пациентов.

На утро 4 февраля в ковид-госпиталях остаются 4680 человека, в том числе 2879 — с подтвержденным COVID-19, дома лечатся 50 476 жителей. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 104 человека, семь пациентов находятся на ЭКМО.