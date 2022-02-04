Минск, 4 февраля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Правительства России и Белоруссии договорятся о сотрудничестве в сфере микроэлектроники. Это следует из постановления Совмина Белоруссии, опубликованного 4 февраля на национальном правовом интернет-портале.

Иван Шилов ИА REGNUM Микроэлектроника

Белорусское правительство, как указано в документе, одобрило проект соглашения с правительством России «о сотрудничестве в области развития микроэлектронных технологий, проектирования и производства электронной компонентной базы и электронного машиностроения».

Проект соглашения послужит основой для переговоров. На их проведение, а также подписание документа уполномочено белорусское министерство промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что процесс интеграции России и Белоруссии приобрёл более интенсивный характер. Союзные документы согласованы до конца.

Читайте также: Медведев: процесс интеграции РФ и Белоруссии стал интенсивнее