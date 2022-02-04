Мурманск, 4 февраля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Следователи восстановили хронологию событий, приведших к кораблекрушению в Баренцевом море, в результате которого погиб человек.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1876

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, мужчина 1985 года рождения арендовал катер для любительского лова морского ежа. 2 февраля арендатор судна, изучив сводки погоды, принял решение о выходе в море для совершения вышеназванного промысла.

«На следующий день, несмотря на удовлетворительное состояние погоды, поднялись ветер и волны, судно потеряло ход. Спустившись в машинное отделение, один из членов экипажа обнаружил поломку вала винта, который был повреждён в результате наматывания на него троса. В этот момент судно, находившееся на расстоянии кабельтова от берега, стало нести к скалам, после чего они подали сигнал бедствия», — сообщили в ведомстве.

Члены экипажа предпринимали всевозможные меры для предотвращения крушения: пытались набрать скорость, но двигатель не заводился, заякориться, но накатом волны оборвало трос, спустить резиновую лодку и дотянуть судно до берега, но ее разорвало о корму.

После нескольких ударов о прибрежные скалы, четверым членам экипажа удалось выбраться на берег, однако мужчина 1962 года рождения, оказался в воде в условиях, несовместимых с жизнью, в результате чего погиб.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту гибели человека в Баренцевом море возбуждено уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).