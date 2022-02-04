Липецк, 4 февраля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 117 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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4 февраля выявлено 774 новых случая заражения коронавирусом — на 524 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 97 тыс. 48 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 83 тыс. 520 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 375 — за последние сутки.

За весь период скончались 3069 человек. Подтверждено десять новых летальных случаев за последние сутки.