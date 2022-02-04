Пенза, 4 февраля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувшие сутки зарегистрировали 981 случай заражения коронавирусом, выписали 142 пациента. В стационары госпитализировали 215 носителей инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего по состоянию на 4 февраля количество заражений коронавирусом в Пензенской области составляет 111 909 случаев. Выздоровели 96 726 пациентов, скончались 4913 человек. За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли десять пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 44 регионах России число госпитализаций ковид-пациентов выросло, в 41 снизилось. За сутки выздоровели более 58,4 тыс. человек — на 8,8% больше, чем накануне. Выявлено 168 201 новое заражение коронавирусом, скончались 682 человека.

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