В Подмосковье с COVID-19 госпитализированы 765 человек
Красногорск, 4 февраля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Московской области доставлены 765 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 4 февраля в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Днем ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 879 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 5946 человек выздоровели после COVID-19.