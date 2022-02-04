Красногорск, 4 февраля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Московской области доставлены 765 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 4 февраля в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Yanao.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

Днем ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 879 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 5946 человек выздоровели после COVID-19.