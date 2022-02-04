Ставрополь, 4 февраля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело против бывшего начальника медицинской части Федеральной службы исполнения наказания в городе Пятигорске. Его подозревают в получении взятки за передачу осужденной телефона, сообщили 4 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

Факт дачи взятки родственниками одной из осужденных выявили в декабре 2021 года. Подозреваемый был задержан при получении 80 тыс. рублей.

«Подозреваемый получил от родственников одной из осужденных взятку в сумме 80 тыс. рублей за доставление на режимную территорию ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Ставропольскому краю и передачу следственно-арестованной мобильного телефона», — говорится в сообщении СК по региону.

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