Алжир, 4 февраля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Власти Алжира приняли решение о возобновлении работы образовательных учреждений из-за улучшения эпидемиологической обстановки в стране. Соответствующий указ распространил премьер-министр страны Айман Бенабедррахман. Об этом 4 февраля сообщает Algerie Presse Service.

(сс) Dan Sloan Алжир

Согласно тексту заявления, решение было принято президентом страны Абдель Маджидом Теббуном после консультаций с научным комитетом по вопросам пандемии коронавируса.

«Принято решение об открытии учебных заведений с воскресенья, 6 февраля, с соблюдением санитарного протокола, утвержденного научным комитетом, и ускорении вакцинации персонала национального образования», — сообщили в правительстве Алжира.