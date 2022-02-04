Ярославль, 4 февраля 2022, 12:34 — REGNUM Ярославцы полярно разошлись в оценке работы нового директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Оксаны Пиклун. Треть считает, что она подняла медицину на новую уровень, еще столько же, что развалила региональное здравоохранение. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Оксана Пиклун
Оксана Пиклун
Yarregion.ru

3 февраля депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова заявила о некомпетентности Оксаны Пиклун — недавно назначенного директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

Ярославская редакция ИА REGNUM решила поинтересоваться, как ярославцы относятся к чиновнице и запустила опрос в своём телеграм-канале.

Всего в опросе приняли участие 900 человек. 31 процент из них считает, что Оксана Пиклун действительно находится на своём месте и медицина в регионе с её приходом вышла на новый уровень.

30 процентов проголосовавших, напротив, настроены критически и считают, что назначение нового директора департамента здравоохранения в регионе существенно ухудшило состояние медицины.

Ещё 16 процентов участников ответили, что им не важно, кто руководит региональной медициной — здравоохранение от этого не меняется.

10 процентов отдали свой голос за то, что пока что рано оценивать Оксану Пиклун и её деятельность, нужно дать ей время ещё поработать.

Наконец, 13 процентов участников опроса испытывают затруднение и не могут однозначно ответить на поставленный вопрос.

Между тем, как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в органах власти, об отставке Оксаны Пиклун может быть объявлено уже в понедельник 7 февраля. Её место может занять директор Центральной городской больницы Ярославля Сергей Луганский. В 2014 году он был назначен первым заместителем директора департамента здравоохранения Ярославской области, но покинул пост в 2016 году после назначения директором Руслана Саитгареева.

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