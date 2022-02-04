Ярославль, , 12:34 — REGNUM Ярославцы полярно разошлись в оценке работы нового директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Оксаны Пиклун. Треть считает, что она подняла медицину на новую уровень, еще столько же, что развалила региональное здравоохранение. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Оксана Пиклун Yarregion.ru

3 февраля депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова заявила о некомпетентности Оксаны Пиклун — недавно назначенного директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

Ярославская редакция ИА REGNUM решила поинтересоваться, как ярославцы относятся к чиновнице и запустила опрос в своём телеграм-канале.

Всего в опросе приняли участие 900 человек. 31 процент из них считает, что Оксана Пиклун действительно находится на своём месте и медицина в регионе с её приходом вышла на новый уровень.

30 процентов проголосовавших, напротив, настроены критически и считают, что назначение нового директора департамента здравоохранения в регионе существенно ухудшило состояние медицины.

Ещё 16 процентов участников ответили, что им не важно, кто руководит региональной медициной — здравоохранение от этого не меняется.

10 процентов отдали свой голос за то, что пока что рано оценивать Оксану Пиклун и её деятельность, нужно дать ей время ещё поработать.

Наконец, 13 процентов участников опроса испытывают затруднение и не могут однозначно ответить на поставленный вопрос.

Между тем, как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в органах власти, об отставке Оксаны Пиклун может быть объявлено уже в понедельник 7 февраля. Её место может занять директор Центральной городской больницы Ярославля Сергей Луганский. В 2014 году он был назначен первым заместителем директора департамента здравоохранения Ярославской области, но покинул пост в 2016 году после назначения директором Руслана Саитгареева.

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