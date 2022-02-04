Скопье, 4 февраля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Северной Македонии провела акцию по изъятию прекурсоров наркотических веществ в аэропорту Скопье. Об этом сообщило 3 февраля македонское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Цитата из к/ф «Асфальтовые джунгли». реж Джон Хьюстон. 1950. США Облава

По данным журналистов, всего было изъято 40 пачек химического реагента общим весом 1105 кг. Изъятый реагент являлся прекурсором наркотических веществ.

Отмечается, что были арестованы двое членов организованной преступной группировки, еще двое человек находятся под подозрением. Стоимость изъятой партии наркотика составляла 50 миллионов евро.