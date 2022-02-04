В Челябинске ликвидировали ещё одно подпольное казино
Челябинск, 4 февраля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Челябинске полиция закрыла ещё одно нелегальное казино. Об этом сообщает областной главк МВД.
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Казино
Игорная деятельность велась в доме по проспекту Победы. Её организовала жительница Сосновского района, родившаяся в 1998 году. Теперь ей грозит судимость.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинской области уже закрыли несколько нелегальных казино. Виновных привлекли к уголовной ответственности.