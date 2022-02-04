Вашингтон, 4 февраля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) говорит, что более половины населения Афганистана в настоящее время страдает от сильного голода.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

SIGAR сделал эти заявления в своем последнем ежеквартальном отчёте Конгрессу США об оценке почти 146-миллиардной помощи Вашингтона на восстановление Афганистана.

В отчёте также говорится, что Вашингтон на сегодняшний день является крупнейшим гуманитарным донором Афганистана, предоставив 782 миллиона долларов гуманитарной помощи афганским беженцам в регионе к январю 2022 года. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

По данным SIGAR, почти 19 миллионов афганцев страдали от острой нехватки продовольствия в сентябре-октябре 2021 года, и, по оценкам, этой зимой число этих людей достигнет 23 миллионов.

В докладе также говорится, что, по оценкам Всемирной продовольственной программы и Всемирной организации здравоохранения, более трёх миллионов детей в возрасте до пяти лет будут недоедать в Афганистане этой зимой, из которых один миллион рискует погибнуть.