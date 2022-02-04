Уфа, 4 февраля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. 1500 единиц игрового оборудования уничтожили после вмешательства прокуратуры в Уфе. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба надзорного ведомства Башкирии.

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Сотрудники прокуратуры г. Уфы провели проверку по факту изъятия полицейскими 1500 единиц игрового оборудования из игровых клубов, владельцы которых не были установлены.

Сообщается, что так как никто не заявил о своих правах на это оборудование, то прокурор г. Уфы через суд потребовал признать изъятое игровое оборудование бесхозяйным, обратить его в собственность государства для последующего уничтожения.

Орджоникидзевский районный суд г. Уфы исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

В результате игровое оборудование было уничтожено.