4 февраля 2022 | Время чтения 5 мин

Станислав Стремидловский, , 12:23 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда в последнее время стал неожиданно востребован за границей. Он летит в Пекин, чтобы принять участие в открытии зимних Олимпийских игр и провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В Берлине его ожидают после этого канцлер Германии и президент Франции Эммануэль Макрон, решившие реанимировать работу Веймарского треугольника. А в Брюсселе — президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Дуда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Хорошая беседа с президентом Польши о наших серьезных проблемах безопасности в Европе, когда Россия угрожает нашему соседу, Украине, — написала она в своем блоге. — Я пригласила президента Дуду в Брюссель в понедельник (7 января — С.С.). Европейская солидарность и единство очень важны». Однако разговаривать с Дудой в Еврокомиссии будут не столько об Украине, сколько о внутренних польских делах. Как ранее заявил президент Польши, он внес в Сейм проект поправок к закону о Верховном суде, которые предусматривают среди прочего ликвидацию Дисциплинарной палаты. «Я предлагаю ее упразднить, — сказал Дуда. — Юристы, которые сегодня являются судьями Дисциплинарной палаты, будут иметь возможность перейти в другую палату Верховного суда по своему выбору или уйти в отставку». Этот вопрос находится на контроле ЕК, которая в апреле 2021 года подала в Суд Европейского союза (CJEU) иск. 14 июля 2021 года CJEU обязал Варшаву немедленно приостановить полномочия Дисциплинарной палаты. В начале сентября Еврокомиссия приняла решение обратиться в суд с просьбой наложить финансовые санкции на Польшу за невыполнение решения. В конце октября CJEU объявил, что Польша должна выплачивать штраф в размере 1 млн евро в день до тех пор, пока Дисциплинарная палата не будет ликвидирована.

Лидер правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявили, что Дисциплинарная палата будет упразднена. Однако Варшава попросила у Брюсселя дать ей время на то, чтобы «соблюсти все нужные процедуры». Это было связано и с тем, что существование Дисциплинарной палаты является важным элементом судебной реформы, за которую отвечает председатель входящей в правящую коалицию партии «Солидарная Польша», министр юстиции и генеральный прокурор Збигнев Зёбро. Как отмечают некоторые польские издания, с ним свои действия Дуда не согласовывал. Поэтому политики «Солидарной Польши» выступили с критикой президента, считая его действия «капитуляцией перед брюссельскими чиновниками». По словам заместитель министра юстиции Марчина Вархоля, предложения Дуды «относительно Верховного суда ничего не решают и могут способствовать углублению хаоса и анархии». От президента дистанцируются также некоторые политики «Права и Справедливости», которые «с уважением относятся к его законодательной инициативе», но подчеркивают в то же время, что «этот вопрос является предметом работы правительства и находится на завершающей стадии консультаций», так как именно «правительственный законопроект обеспечивает стабильность правовой системы».

Здание Верховного суда Польши в Варшаве (сс) Spens03

Дуда не в первый раз ставит палки в колеса своим же соратникам, которые помогли ему избраться президентом в 2015 и 2020 годах. Правящая коалиция в декабре 2021 года провела в Сейме поправку в закон о радио и телевидении, получившую названия Lex TVN. Она предполагает, что «лицензия на вещание радио‑ и телепрограмм может быть выдана иностранному лицу, зарегистрированный офис или постоянное место жительства которого находится в государстве — члене Европейской экономической зоны, при условии, что такое иностранное лицо не является зависимым от иностранного лица, зарегистрированный офис или постоянное место жительства которого находится в государстве, не являющемся членом Европейской экономической зоны». Особо не скрывалось, что поправка была направлена против оппозиционного польского телеканала TVN, чьим владельцем является американская корпорация Discovery. Со вступлением Lex TVN в силу американцам пришлось бы вывести свой бизнес из Польши и продать телеканал кому-то другому. Однако поправку заблокировал Дуда, отказавшись подписать ее, что стало неприятной неожиданностью для Качиньского. Главе PiS пришлось отступить, так как вето президента может преодолеть только большинство в 3/5 депутатов Сейма.

Если сейчас Дуда этого захочет, он в силах в одиночку парализовать законотворческую деятельность правящей коалиции. И тогда президент станет лицом, во многом определяющим политическую жизнь Польши. Такое развитие событий кажется маловероятным, но и полностью отвергать его нельзя. По факту Дуда в глазах Европейского союза и США сегодня является наиболее приемлемым польским лидером. Не случайно его инициативу по ликвидации Дисциплинарной палаты похвалило американское посольство в Польше. «Демократические ценности — это клей для альянса США и Польши, — говорится в его твите. — Соединенные Штаты выражают признательность президенту Анджею Дуде за его лидерство и приверженность верховенству закона, общим ценностям и отношениям Польши с ЕС». А глава оппозиционного движения «Польша 2050» Шимон Холовня предположил, что Дуда перешел на сторону оппозиции, что является эффектом «переговоров, которые президент вел с Макроном, другими лидерами — это его попытка вступить в игру международной политики». Действительно, за срыв принятия Lex TVN Дуда может получить поддержку Вашингтона, а если он еще и свяжет руки «Праву и Справедливости» в парламенте, перед ним откроются дороги в Брюсселе.

Президент Польши Анджей Дуда (сс) U.S. Department of State

Не будем также исключать и варианта, при котором функционеры PiS, почувствовав угрозу власти их партии, начнут задумываться о свержении ее нынешнего авторитарного лидера Ярослава Качиньского с его одержимостью Германией и острым неприятием идеи делать бизнес на политике, что многих из партийцев так огорчает. В этом случае Дуда может показаться удобной кандидатурой на роль лидера «Права и Справедливости», поскольку он более приемлем для США и ЕС, чем Качиньский, не говоря уже о том, что, в отличие от действующего председателя, определяющего все и вся, польский президент будет восприимчив к нуждам «партийных баронов».