Казань, 4 февраля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Татарии за последние сутки госпитализировали 572 носителя коронавирусной инфекции, днем ранее в стационары доставили 408 человек. Выявили за последние 24 часа 996 новых случаев заражения, накануне подтвердили 912 тестов, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 4 февраля зарегистрировали 52 398 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за время пандемии 39 914 пациентов, скончались 1612 человек. За сутки больничный закрыли 287 пациентов, умерли семеро инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Татарии, так же как и в других регионах России, ошарашили приостановкой оказания плановой медпомощи.

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