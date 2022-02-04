Великий Новгород, 4 февраля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Новгородской области с диагнозом COVID-19 госпитализировали 90 человек, что на шесть человек меньше, чем сутками ранее. Об этом 4 февраля сообщили в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

В регионе за минувшие сутки выявили 581 случай заражения коронавирусной инфекцией. Это на 35 случаев больше, чем за 2 февраля. Только в Великом Новгороде обнаружили 312 случаев заболевания ковидом. В регионе вновь отмечается рост количества заражений.

От ковида, как основной причины смерти, в регионе скончались восемь человек, что на три ковид-пациента больше, чем за предыдущие сутки. После сокращения статистики смертности в регионе наметился рост этого показателя.

Отрицательный тест на COVID-19 получил 361 ранее заболевший человек. Этот показатель на 45 человек меньше, чем сутками ранее. Продолжительный рост выздоровления сменился сокращением статистики.

За всё время действия пандемии в Новгородской области выявили 73 509 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19, как основной причины, скончались 855 человек, а выздоровели — 67 795 человек.