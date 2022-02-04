Брасовский район, Брянская область, 4 февраля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Двух раненых зубров обнаружили 4 февраля местные жители вблизи посёлка Погребы Брасовского района Брянской области.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Зубр в Брянской области

Сообщения появились в социальных сетях — животные лежали в снегу на поле. В пресс-службе прокуратуры региона корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что по факту незаконной добычи двух зубров организована доследственная проверка, ход которой взял на контроль прокурор области Александр Войтович. На место происшествия также поручено выехать Брянскому природоохранному прокурору.

Зубры внесены в Красную книгу России как исчезающий вид.