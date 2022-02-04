Париж, 4 февраля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Франция поставила перед собой цель завоевать на Олимпиаде в Пекине не меньше медалей, чем на Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году, сообщает Le Parisien.

Atos Олимпийские игры

Во французской федерации лыжного спорта заявили, что спортсмены смогут завоевать медали почти во всех дисциплинах. Согласно заявлению федерации, спортсмены подходят к играм с большим аппетитом, желанием и энтузиазмом.

Как сообщало ИА REGNUM, чистая прибыль от деятельности международной французской фармацевтической компании Sanofi в 2021 году выросла.