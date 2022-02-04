Абакан, 4 февраля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Хакасии по данным на 1 февраля 2022 года зарегистрировано 3,5 тыс. безработных граждан, что на 500 меньше, чем месяц назад. Уровень безработицы, таким образом, составил 1,5%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Безработный

При этом пособие по безработице в республике получают 77% безработных или 2,7 тыс. человек.

«Количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных работодателями республики в службу занятости, составляет 5446. За январь 240 работодателей заявили 1,2 тыс. вакансий», — добавили в правительстве.

Чаще всего работодателям требуются специалисты рабочих профессий. Наибольшее число вакансий имеются в сферах здравоохранения и социальных услуг — 835, государственного управления — 634, обрабатывающего производства — 635, строительства — 490 и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень регистрируемой безработицы в регионе начал резко расти с началом пандемии. По данным на сентябрь, 2020 года в Хакасии насчитывалось 13,5 тыс. безработных.

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