Санкт-Петербург, 4 февраля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В квартире на севере Петербурга обнаружили незаконное казино, оно просуществовало всего около недели, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО. Незаконный игорный бизнес

Незаконное заведение функционировало в одной из квартир в доме №15 по проспекту Просвещения в Выборгском районе Петербурга. В конце января сотрудники полиции провели по адресу обыски и изъяли десять монологов, один ноутбук и сотовый телефон.

«В момент обыска в помещении находился сотрудник, выполняющий функции администратора. А также, был задержан организатор незаконной игровой деятельности 39-летняя женщина, не являющаяся собственником жилого помещения», — рассказали в ведомстве уточнив, что незаконную игорную деятельность по адресу вели на протяжении недели.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр»).