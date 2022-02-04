Маскат, 4 февраля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди отверг возможность признания движения йеменского «Ансаралла», члены которого также известны как хуситы, террористической организацией. Заявление было сделано на фоне призывов со стороны ОАЭ и ряда других держав Персидского залива включить хуситов в международный список террористических организаций. Об этом 4 февраля сообщает Al-Mayadeen.

Voanews.com Демонстрация хуситов

Как считает аль-Бусаиди, подобное решение подорвёт переговорный процесс между сторонами конфликта в Йемене.

«Необходимо срочно добиться полного прекращения огня в Йемене, что позволило бы Йемену, всем сторонам конфликта, а также всем друзьям Йемена начать работу над возмещением неисчислимого человеческого ущерба. Хуситы, в конце концов, являются важной частью решения, и они должны быть признаны частью мирного решения, как и другие стороны конфликта в Йемене», — заявил аль-Бусаиди.