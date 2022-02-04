Москва, 4 февраля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Москву в выходные дни, 5 и 6 февраля, придёт циклон с Северной Атлантики. Облаков станет меньше, снегопады заметно ослабеют, при этом усилятся морозы, передают «Метеоновости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима в Москве

В субботу в столице будет солнечно и морозно, осадков не ожидается. Ночью −9… −11 °С, по области до — 14 °C, днём −7… −9 °С. Северный ветер усилится до 4−9 м/с.

В воскресенье местами пройдёт небольшой снег, будет пасмурно. Ночью мороз усилится до −11… −14 °С, днём ослабнет до — 5. .-7 °С. Ветер сменится на юго-западный.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег.

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