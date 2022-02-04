Баку, 4 февраля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Во дворце «Гюлистан» в Баку 4 февраля стартовало заседание министров стран-участниц Южного газового коридора. Об этом сообщает агентство «Азери-Пресс».

Bp.com Южный газовый коридор

По данным журналистов, в заседании принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, который выступил перед участниками мероприятия. Это восьмое заседание в рамках консультативного совета Южного газового коридора.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила в соцсети Twitter, что будет сопредседателем на заседании в Баку. Она заявила, что это «своевременная возможность подтвердить стратегическое энергетическое партнерство между Европейским союзом и Азербайджаном».

Напомним, Южный газовый коридор соединяет Азербайджан и юг Италии через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию. Источником для газопровода стало месторождение «Шах-Дениз». Пропускная способность ЮГК составляет 16 млрд кубометров газа в год.