Пермь, 4 февраля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Пермском крае за последние сутки (3 февраля) в COVID-госпитали поступило 384 пациента, что на 16 больше, чем днем ранее. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Из развернутых для ковид-пациентов 3763 коек занято 2992. Свободным остается 20,5% коечного фонда.

Состояние 209 пациентов медики оценивают как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключен 81 человек. За сутки в связи с выздоровлением из стационаров выписаны 442 пермяка. Жертвами заболевания стали 17 человек.

С начала пандемии в регионе зафиксирован 200 791 случая заражения коронавирусом, в том числе 4003 факта за последние сутки. Выздоровели 159 882 человека. По причине COVID-19 скончался 7851 пермяк.