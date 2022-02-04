Махачкала, 4 февраля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В 2022 году на реализацию проекта «100 школ» в Дагестане направят 200 млн рублей. Проект реализуется с 2018 года. В минэкономики республики уже начат прием заявок на участие в нем образовательных организаций.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ремонт школы

Напомним, в рамках проекта на ремонт школ выделяются денежные средства из бюджета региона и средств спонсоров. С начала запуска программы уже отремонтировано 575 школ Дагестана, в том числе в 2021 году — 105, сообщили в пресс-службе министерства экономики и территориального развития республики.

«Общий объем выделенных средств из республиканского бюджета составил 851,3 млн рублей, спонсорская помощь — 336 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

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