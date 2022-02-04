Красногорск, 4 февраля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь растет. Об этом свидетельствует опубликованная 4 февраля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 11 255 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 2 534 случая больше аналогичного показателя 3 февраля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 8 721 человека, а днем ранее — у 10 188 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 168 201 новый случай заражения коронавирусом.