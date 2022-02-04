4 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В Ростовской области начался сбор подписей против двукратного повышения тарифов на капитальный ремонт. Активисты считают рост платы безосновательным в условиях ухудшения социально-экономической ситуации в стране, роста инфляции, падения уровня жизни и реальных доходов граждан.

Всеволод Немов, , 13:00 — REGNUM В Ростовской области начался сбор подписей против двукратного повышения тарифов на капитальный ремонт. Активисты считают рост платы безосновательным в условиях ухудшения социально-экономической ситуации в стране, роста инфляции, падения уровня жизни и реальных доходов граждан. В социальных сетях ростовчане высказались по этому поводу.

Тарифы на услуги ЖКХ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Губернатора области перевести из своего особняка в многоэтажку, чтобы почувствовал вкус этого налога», — предложил один из участников дискуссии в Instagram.

«Согласна. Пенсии, зарплаты стоят на месте. [Какие-то выплаты] повысили в январе, а в декабре подняли все цены. И уже февраль, а цены растут, всё дорожает и дорожает. Жить становится всё труднее, всё уходит на ЖКХ и лекарства, поэтому [властям] не понять, как трудно живут горожане. Очередное повышение за капремонт ещё больше делает нас нищими. Что дальше грядет за повышением — вывоз мусора, свет, газ или вода? Я против повышения тарифов! Пожалуйста, услышьте нас!» — просит Ольга Н.

«Да всё ясно с этим. Просто и отдых на Мальдивах подорожал, и авто хочется новое. Всё дорожает, а воровать они привыкли у нас, вот поборы и увеличивают. Ворьё сплошь и рядом», — сетует Лана Г.

«С таким бы рвением повышали прожиточный минимум», — предлагает ещё одна подписчица.

Многие дома в Нижегородской области рискуют не дождаться капремонта Андрей Репин © ИА REGNUM

«Так оно повсюду. Грабят людей по всей стране», — высказалась Гаяне О.

Ранее подписчики паблика «Ростов Главный» в социальной сети «ВКонтакте» пытались понять схему проведения капитального ремонта в многоквартирных дома.

«Есть дома, где уже никакой ремонт не спасёт, так как стоит ещё со времён Сталина, а переселение в 2025 году. Ну мы всё понимаем, что еще пару годиков накрутят», — высказался Дмитрий О.

«Что-то незаметно массовых капремонтов, швейцаров на входе, фикусов на площадках и ковровых дорожек. Учитывая суммы сборов, именно так все дома в городе должны выглядеть», — считает Mech W.

«Кстати, в тему о взносах на ремонт. Почему жители молодых домов должны платить? Я вот живу в микрорайоне «Суворовский». Дому три года, и я плачу каждый месяц 400 рублей. Всего наш дом каждый месяц платит 81 600 рублей. Вопрос: куда уходят деньги?» — спрашивает анонимный пользователь.

Митинг против роста тарифов на услуги ЖКХ Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Фикусы и швейцары туда не входят, а вот крышу починить можно, но кто это заметит? Вообще, конечно, фонд капремонта где-то на уровне с пенсионным — загадочный и непостижимый», — поделился мнением ещё один участник дискуссии.

ИА REGNUM сообщало, что нынешний тариф составляет 9,92 рубля. Информацию о двукратном повышении тарифа на капитальный ремонт многоквартирных домов в Ростовской области дважды подтвердил донской губернатор Василий Голубев. В конце 2021 года он подчеркнул, что плата за капремонт не повышалась в течение долгого времени — с 2018 года, а за это время стоимость строительным материалов выросла минимум вдвое.

На состоявшейся в конце января 2022 года ежегодной пресс-конференции глава региона отметил, что пойти на повышение власти заставили «экономика и возможности».

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовчане протестуют против роста тарифов на капремонт