Санкт-Петербург, 4 февраля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Идеи о введении дополнительных правил для лиц, имеющих минимальный водительский опыт, возникают на фоне ужесточения правил ПДД в 2022 году, и несут в себе такой же смысл, связанный с обеспечением безопасности дорожного движения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат филиала «Технологии защиты» БРКА Игорь Мурзин. Комментируя предложение зампреда председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимира Петрова лишать прав водителей-новичков в после трех ДТП, он пояснил:

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«Для осуществления поправок в ПДД и дальнейшей реализации проекта необходимо конкретно установить, о каком именно минимальном водительском опыте с получения водительского удостоверения гражданином идёт речь? В течении какого времени он должен стать виновником в ДТП не менее трех раз? Без аргументированных ответов на эти вопросы считаю реализацию данной идеи невозможной.

Стоит также отметить, что ужесточение ПДД в 2022 году предполагает ответственность водителя за нарушение ПДД вне зависимости от возраста. Соответственно, на лиц, имеющих минимальный водительский стаж, данные ужесточения также будут распространяться, и нести установленную законом ответственность они будут также наравне с другими участниками дорожного движения».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что начинающих водителей стоит лишать прав после трех и более ДТП, первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров написал в письме начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаилу Черникову.

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