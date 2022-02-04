Саратов, 4 февраля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки госпитализировали в ковид-стационары 220 пациентов, выписали по выздоровлении 176 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего за время пандемии по состоянию на 4 февраля вылечились 130 412 человек. Подтверждено 149 617 случаев заражения коронавирусом, из них 1580 новых. Среди инфицированных за сутки преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 540 человек, 351 — несовершеннолетние. На стационарном лечении находятся 1623 пациента, на амбулаторном — 12 348.

Умерли за последние 24 часа шесть ковид-пациентов. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончались 5387 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области по данным на 3 февраля всего было проведено 3 317 464 исследования на коронавирусную инфекцию.

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