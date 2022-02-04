Москва, 4 февраля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Вакцина «Спутник V» не может повлиять на течение онкологической болезни. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Kraszdrav.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

«В рекомендациях, в инструкциях по применению указано, что вакцина может применяться у пациентов со злокачественными новообразованиями. Что очень важно, никаких страхов, что вакцина повлияет как-то на течение заболевания, нет, полностью прошли все объёмы исследований, и она может быть рекомендована», — сказал Мурашко.

Он назвал крайне необходимой вакцинацию онкобольных от COVID-19.