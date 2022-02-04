София, 4 февраля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков 3 февраля прокомментировал перед журналистами отношения между Болгарией и Северной Македонией. Об этом сообщает албанское новостное агентство BGNES.

Sdsm.org.mk Димитар Ковачевски. Премьер-министр Северной Македонии

Политик заявил, что он и президент Болгарии Румен Радев выступают с единой позицией в отношении Северной Македонии и готовы развивать сотрудничество с соседней страной во всех сферах, представляющих общий интерес.

При этом политик отметил, что некоторые силы стремятся противодействовать стабилизации ситуации на Балканах.