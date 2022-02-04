Премьер-министр Болгарии заявил, что доверяет македонскому коллеге
София, 4 февраля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков 3 февраля прокомментировал перед журналистами отношения между Болгарией и Северной Македонией. Об этом сообщает албанское новостное агентство BGNES.
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Димитар Ковачевски. Премьер-министр Северной Македонии
Политик заявил, что он и президент Болгарии Румен Радев выступают с единой позицией в отношении Северной Македонии и готовы развивать сотрудничество с соседней страной во всех сферах, представляющих общий интерес.
При этом политик отметил, что некоторые силы стремятся противодействовать стабилизации ситуации на Балканах.
«Но когда у нас есть четкое видение, то мы не должны бояться провокаций. Я и Димитар Ковачевски (премьер-министр Северной Македонии — ИА REGNUM) ответственны за внешнюю политику наших отношений. На данный момент все, о чем мы договорились, выполнено. Все выполнено, у меня нет причин ему не доверять».