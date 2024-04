Вашингтон, 4 февраля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Тринидадская исполнительница Ники Минаж (Оника Таня Мараж-Петти) выпустила видеоклип Do We Have A Problem?, в съемках которого поучаствовал американский рэпер Lil Baby (Доминик Джонс). Премьера ролика состоялась на YouTube-канале певицы 4 февраля.

Скриншот YouTube Ники Минаж

Новая видеоработа выполнена в духе классических криминальных боевиков. В качестве одного из главных героев клипа выступил популярный актёр Джозеф Сикора.

Ранее Ники Минаж пообещала выпустить новый альбом в 2022 году. Будущая пластинка станет для певицы пятым студийным проектом.