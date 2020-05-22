Сеул, 4 февраля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали увеличение объёма средств, потраченных с помощью банковских карт. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Банковские карты

Согласно опубликованным данным, в 2021 году жители страны потратили 977,1 трлн вон (~$815,3 млрд), что на 10,3% больше, чем в 2020 году.

Известно, что объём средств, потраченных с помощью кредитных карт, увеличился на 11%, до 762,5 трлн вон (~$636,2 млрд), а дебетовых карт — на 9,1%, до 210,9 трлн вон (~$175,9 млрд).

Эксперты отмечают, что рост показателя связан с развитием информационных технологий и ростом объёмов бесконтактных платежей в условиях пандемии.

Ожидается, что по итогам 2022 года объём средств, потраченных с помощью банковских карт, превысит 1 квдрлн вон (~$834 млрд).