София, 4 февраля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Правительство Болгарии категорически опровергло информацию о резком сокращении числа высших учебных заведений в стране. Об этом 4 февраля пишет софийская газета «Дума».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Как отметили представители министерства образования и науки (МОН) Болгарии, в ближайшее время все соответствующие заведения будут работать в штатном режиме.

«Кабинетом министров действительно принята Стратегия развития высшего образования в Болгарии, призванная повысить качество обучения в вузах и предусматривающая слияние ряда факультетов и кафедр, — отмечено, в частности в ведомственном документе. — Однако о ликвидации каких-либо институтов и даже университетов не может быть и речи».

В то же время в МОН сообщили, что официальная позиция правительства Болгарии по указанному вопросу будет представлена не ранее 22 февраля нынешнего года.

Напомним, ранее в болгарских СМИ появились сведения о намерении правительства сократить число вузов в Болгарии с 38 до 16 единиц. Это вызвало волну протеста студентов и преподавательского состава по всей стране.