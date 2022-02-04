Красноярск, 4 февраля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Прокуратура Красноярского края взяла на контроль расследование уголовного дела, возбуждённого по факту гибели ребёнка при катании с горы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура Красноярского края Место трагедии в Красноярске

Предварительно установлено, что днём 22 января 10-летний мальчик с отцом пришёл на гору вблизи улицы Высокая в Красноярске.

«В момент отсутствия отца, который отошел на несколько минут к автомобилю, мальчик на ледянке покатился со склона горы в необорудованном и непредназначенном для катания месте и упал, ударившись головой о рельеф склона», — отметили в ведомстве.

При падении ребёнок получил открытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в больницу. Несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался 31 января. Дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности».