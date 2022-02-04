Лос-Анджелес, США, 4 февраля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст (Йе) подарил возлюбленной Джулии Фокс, а также её подругам сумки Birkin бренда Hermes. Об этом 4 февраля сообщает People, ссылаясь на свой источник.

Скриншот с YouTube Канье Уэст

Как отмечает инсайдер издания, Уэст «осыпал Джулию подарками и даже её друзей» в честь её дня рождения. «Все прекрасно провели время. Канье был счастлив. Джулия была в восторге», — говорит источник. Добавим, что цена на сумки линейки Birkin начинается от 2 млн рублей (более $26 тыс.).

Ранее создатели документального фильма о Канье Уэсте отказали ему в доступе к редактированию финальной версии картины. «Если бы Канье не был персонажем, в отношении которого люди озвучивают настолько разные мнения, мы бы не получили интересную документалку. Это человек, с которым мы работаем. Мы знаем, с кем работаем», — объяснили Кларенс Куди Симмонс и Чике Оза.