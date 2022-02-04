Воронеж, 4 февраля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Воронежской области 329 пациентов с коронавирусом госпитализированы, данные за сутки опубликованы 4 февраля на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 3 февраля, сообщалось о 310 госпитализированных пациентах.

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Всего за сутки в Воронежской области подтвержден 3 921 новый случай заражения коронавирусом — это абсолютный максимум для региона. Выписаны с выздоровлением 1 395 человек. Скончались 14 пациентов с COVID-19.

С начала пандемии в Воронежской области коронавирусом заразились 225 561 человек, выздоровели 199 928 из них. Жертвами инфекции в регионе стали 7 339 человек.