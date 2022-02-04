Варшава, 4 февраля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. На странице Пограничной службы Польши в соцсети Twitter появилась информация, что в ночь с 3 на 4 февраля на одном из участков белорусско-польской границы произошла стычка польских пограничников и группы нелегальных мигрантов, которые пытались незаконно прорваться в республику из Белоруссии.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

Происшествие случилось возле пограничного перехода у деревни Черемхи.

«Группа нелегалов начала забрасывать польский пограничный патруль камнями и начала прорываться из Белоруссии в Польшу», — говорится в сообщении.

Пограничникам удалось всех задержать. Нарушителями оказалось 10 граждан Египта.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией. Польское руководство также инициировало строительство стены на границе с Белоруссией.