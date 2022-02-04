Москва, 4 февраля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Москве госпитализировали в ковид-стационары 1646 пациентов. Об этом 4 февраля сообщили в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«С учётом доминирования штамма «омикрон» и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем», — рассказали в штабе.

По данным столичного оперштаба, сейчас на ИВЛ в городе находятся 570 человек. За сутки выздоровели 13 805 человек, выявлено 25 019 новых заражений. Уточняется, что доля госпитализаций составляет 6,6% от объёма подтверждённых заражений.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России госпитализировали 17 798 пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией.